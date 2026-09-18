Lazio, Cardone: “Delusione e sconforto a Formello. Gattuso…”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Queste le sue parole sul momento in casa Lazio: “Nella carriera di Gattuso si ripete il dover isolare la squadra da ciò che accade intorno. Lui ha già affrontato situazioni simili, vedi Creta dove ha messo 50mila euro di tasca sua per i calciatori oppure Pisa o a Napoli dove arriva con De Laurentiis in causa con i giocatori”.

“A Formello c’è sconforto e delusione per le ultime vicende perché c’era quasi la sensazione che ci potesse essere un riavvicinamento con la tifoseria. I tifosi contro la squadra non hanno niente, anzi, hanno sempre dimostrato affetto e vicinanza”.

“L’11 di domani? Identico a quella che ha affrontato il Milan, c’è da capire chi verrà scelto fra Pinamonti e Noslin. Io penso che Noslin, dopo il gol, potrà giocare di nuovo dall’inizio; la sua condizione è ottima, mentre Pinamonti non sta ancora benissimo. Per quanto riguarda la Nazionale, questa sera verrà diramata la lista dei convocati di Mancini e non dovrebbero esserci né Zaccagni, né Cancellieri”.