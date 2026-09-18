NEWS | Di Battista è stato dimesso: "Ora devo affrontare un percorso"
18.09.2026 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dopo essere stato trasportato a seguito del malore avuto a Cuba. "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane... <<< DI BATTISTA >>>
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