NEWS | Di Battista è stato dimesso: "Ora devo affrontare un percorso"

Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dopo essere stato trasportato a seguito del malore avuto a Cuba. "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane... <<< DI BATTISTA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini