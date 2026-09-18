NEWS | Shock a Roma, 13enne accoltella professoressa a scuola

18.09.2026 12:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Shock a Roma, 13enne accoltella professoressa a scuola

Paura questa mattina a Roma dove una professoressa dell’istituto Giovanni Verga delle medie, in zona Collatina, è stata accoltellata da un ragazzino di terza media. Il 13enne avrebbe anche spruzzato spray al peperoncino sul volto della professoressa e poi ha ritiro fuori il coltello. La donna per fortuna non rischia la vita... <<< ROMA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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