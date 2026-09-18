NEWS | Shock a Roma, 13enne accoltella professoressa a scuola

Paura questa mattina a Roma dove una professoressa dell’istituto Giovanni Verga delle medie, in zona Collatina, è stata accoltellata da un ragazzino di terza media. Il 13enne avrebbe anche spruzzato spray al peperoncino sul volto della professoressa e poi ha ritiro fuori il coltello. La donna per fortuna non rischia la vita... <<< ROMA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini