Lazio, Taylor ritorna in Nazionale: è arrivata la convocazione di Xavi
18.09.2026 12:35 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Kenneth Taylor ritrova la maglia dell'Oranje. Il centrocampista della Lazio, infatti, è stato convocato dal nuoco commissario tecnico Xavi per prender parte ai prossimi impegni della Nazionale olandese nella fase a gironi di Nations League contro Germania, Grecia e due volte la Serbia. Il classe 2001 mancava nella lista dei convocati da marzo 2025 e dopo aver perso l'occasione di prender parte a un Mondiale, più di un anno dopo, avrà l'occasione di riprendersi la casacca dell'Olanda.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.