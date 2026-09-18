Lazio, Taylor ritorna in Nazionale: è arrivata la convocazione di Xavi

18.09.2026 12:35 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Taylor ritorna in Nazionale: è arrivata la convocazione di Xavi
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Kenneth Taylor ritrova la maglia dell'Oranje. Il centrocampista della Lazio, infatti, è stato convocato dal nuoco commissario tecnico Xavi per prender parte ai prossimi impegni della Nazionale olandese nella fase a gironi di Nations League contro Germania, Grecia e due volte la Serbia. Il classe 2001 mancava nella lista dei convocati da marzo 2025 e dopo aver perso l'occasione di prender parte a un Mondiale, più di un anno dopo, avrà l'occasione di riprendersi la casacca dell'Olanda. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.