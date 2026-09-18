Lazio, Taylor ritorna in Nazionale: è arrivata la convocazione di Xavi

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Kenneth Taylor ritrova la maglia dell'Oranje. Il centrocampista della Lazio, infatti, è stato convocato dal nuoco commissario tecnico Xavi per prender parte ai prossimi impegni della Nazionale olandese nella fase a gironi di Nations League contro Germania, Grecia e due volte la Serbia. Il classe 2001 mancava nella lista dei convocati da marzo 2025 e dopo aver perso l'occasione di prender parte a un Mondiale, più di un anno dopo, avrà l'occasione di riprendersi la casacca dell'Olanda.