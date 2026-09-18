Lazio, Gattuso sull'infermeria: "Contro il Venezia torna Doekhi. Su Rovella..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Venezia-Lazio, Gennaro Gattuso ha fatto anche il punto sull'infermeria. L'unico a tornare a disposizione in vista di sabato sera dovrebbe essere Danilho Doekhi, operatosi poco più id una settimana fa.

"Cataldi era già in panchina, Marusic sta correndo, dopo la sosta sarà a disposizione. Per Rovella aspettiamo la risonanza di giovedì o venerdì prossimo e vediamo. Dele è guarito ma non ha senso buttarlo dentro e rischiare. Abbiamo preferito aspettare. Doekhi è a disposizione, si è allenato. Un ragazzo per bene come tutta la rosa, non posso lamentarmi. Isaksen ha avuto un piccolo problema, ma è a disposizione".