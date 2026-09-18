Lazio, esodo a metà a Venezia: ma i tifosi saranno più di 500. Il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a scendere in campo per la terza trasferta della stagione e, al suo fianco, avrà ancora una volta i suoi tifosi. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport dopo averla già spinta al Dall’Ara contro il Bologna e al Bluenergy Stadium contro l’Udinese i tifosi della Lazio sono pronti a farlo anche al Penzo nella gara contro il Venezia.

500 sono i tagliandi, dimezzati, messi a disposizione per il settore ospiti che, neanche dirlo, sono andati letteralmente polverizzati appena è stata aperta la vendita. I laziali, però, potrebbero anche essere molti di più, forse il doppio, considerando anche chi ha comprato i biglietti nei distinti adiacenti dove l’accesso è consentito ai non residenti nel Lazio.

Di fatto le gare in trasferta, per la Lazio, sono diventate “casa” visto che il clima che si respira all’Olimpico è diametralmente opposto. In casa si contesta, con lo stadio vuoto, in trasferta si sostiene Gattuso e la squadra.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.