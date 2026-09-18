Lazio, Gattuso sui tifosi: "Ho sbagliato. Devo chiedergli scusa..."

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Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa di presentazione di Venezia-Lazio, ha parlato anche dei tifosi scusandosi con quelli presenti all'Olimpico durante Lazio-Milan per non averli ringraziati:

"Devo chiedere scusa, mi sono fatto prendere dal nervosismo quando ho detto che il calcio fa schifo senza i tifosi. Chiedo scusa a chi era allo stadio e ci è venuto a tifare. Non volevo fare polemica. Quelli che sono venuti a tifarci non li ho ringraziati e questo è un errore. Spero che in futuro ce ne saranno ancora di più".