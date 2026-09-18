Lazio, Gattuso sui tifosi: "Ho sbagliato. Devo chiedergli scusa..."

18.09.2026 14:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso sui tifosi: "Ho sbagliato. Devo chiedergli scusa..."
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Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa di presentazione di Venezia-Lazio, ha parlato anche dei tifosi scusandosi con quelli presenti all'Olimpico durante Lazio-Milan per non averli ringraziati: 

"Devo chiedere scusa, mi sono fatto prendere dal nervosismo quando ho detto che il calcio fa schifo senza i tifosi. Chiedo scusa a chi era allo stadio e ci è venuto a tifare. Non volevo fare polemica. Quelli che sono venuti a tifarci non li ho ringraziati e questo è un errore. Spero che in futuro ce ne saranno ancora di più". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.