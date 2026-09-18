Nainggolan e l'addio alla Roma: "Quando qualcosa va contro i miei valori..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Radja Nainggolan, doppio ex di Roma-Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Roma. L'ex giallorosso si è espresso sulla partita, sull'avvio positivo della squadra di Gasperini ma anche sul suo addio alla Capitale. Ecco le sue parole:

“Sono stato in poche piazze. La mia carriera è partita lentamente in Serie B, poi a Cagliari devo tanto. La prima possibilità di giocare in Serie A è stata la Roma: non sarei mai andato via, facevo tutto per la Roma. La gente mi rispettava. Però la mia personalità è quella che è: odio la falsità e le persone false, e quando qualcosa va contro i miei valori, vado via".

"Se mi avessi chiesto all’epoca se ero contento di andare all’Inter o triste di lasciare la Roma, rispondevo che ero più triste di lasciare la Roma. Ho rifiutato offerte dal Chelsea e dalla Cina per restare”.