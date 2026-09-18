Lazio, Castroman sicuro: "Senza tifosi Gattuso sta facendo un miracolo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Lucas Castroman ha parlato della situazione attuale di casa Lazio, facendo i complimenti a Gattuso per aver ottenuto determinati risultati nonostante l'assenza dei tifosi. Ecco le sue parole:

“La Lazio purtroppo non riesco a vederla, non avendo argentini in squadra qui non la trasmettono più. La seguo sui canali ufficiali ma non riesco a vedere le gare. In Argentina mandano l’Inter per Lautaro e la Juventus, ora che è tornato Nico Gonzalez. Quello che ci arriva è quello che riguarda la situazione con i tifosi. Senza voler prendere una parte, dico che nessuno può pensare di rappresentare la Lazio al 100%. La Lazio è una cosa che va oltre, supera i giocatori, i presidenti e anche chi c’è ora”.

“Gattuso e i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario. Giocare senza tifosi non è normale. È come se andassi a scuola e nessuno compagno ti saluta, oppure mamma e papà non ti rivolgono la parola. Lo ripeto, per me Gattuso e la Lazio stanno facendo un vero miracolo”.

“Il gol al derby è la cosa più importante che ho fatto in carriera. Quando torno a Roma, mi fermano sempre e mi chiedono se sono Castroman, io non so come rispondere. Se me lo chiede un romanista dovrei dire no, sì se me lo chiedesse un laziale. Fu u gol importante perché loro, vincendo, avrebbero potuto festeggiare uno scudetto mentre noi eravamo ancora in campo”.