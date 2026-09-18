Italia, il ct Mancini: "C'è molto lavoro da fare, questo è il primo passo"

18.09.2026 20:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Italia, il ct Mancini: "C'è molto lavoro da fare, questo è il primo passo"
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Attraverso il proprio profilo su Instagram, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha enunciato tutte le sue prime convocazioni e poi ha commentato questo momento molto significativo per la sua carriera da allenatore. Di seguito ciò che ha scritto: "Rivedere le mie prime convocazioni mi riporta a un percorso a cui tengo molto. C'è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.