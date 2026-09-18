Lazio, Oddo: "Con Gattuso non potevi scherzare. Se gli passavi di fianco..." - VD

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Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Crazy Calcio Show della Gazzetta dello Sport, parlando anche di cosa significasse ritrovarsi a giocare insieme all'attuale allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole:"Ognugno preparava la partita a modo suo. Con Gattuso non potevi scherzare, non potevi mettere la musica, non potevi dargli fastidio. A volte a me capitava anche di sdrammatizzare la partita con una battuta ma dovevi sapere a chi farla, se la facevi a Rino ti picchiava prima della partita. Se gli passavi di fianco ti agitavi anche tu, questo era inevitabile. Se passavi a fianco a Pirlo sembrava che dovessi andare a fare una scampagnata, ma è una questione di carattere".

"Rino, quando c'era il ritiro, arrivava tre giorni prima per prepararsi e aveva l'umiltà di capire che tecnicamente magari era inferiore, sapeva di non avere queste qualità eccelse tecniche e faceva venti minuti prima e venti minuti dopo a fare il muro con la palla, ogni allenamento. Quella è fame, quella è voglia di arrivare".