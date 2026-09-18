Lazio, Giaccherini: "Avrei convocato Zaccagni in Nazionale. È il più forte lì"

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© foto di Federico De Luca 2025

Negli studi di Dazn, prima della gara tra Monza e Sassuolo, l'ex attaccante Emanuele Giaccherini ha commentato le convocazioni di Roberto Mancini con la Nazionale italiana. Per lui è una sorpresa che in lista non ci sia Mattia Zaccagni, capitano della Lazio. Di seguito le sue parole: "Avrei chiamato Zaccagni, perché giocando 4-3-3 per me è il migliore sulla fascia sinistra. Vedo Cambiaghi, Raspadori che potrebbero giocare lì... Ma per come sta il capitano della Lazio e per quello che può dare con questo modulo, è il più forte. Mi stupisce il fatto di non vederlo".