Venezia, i convocati di Stroppa per la Lazio: 8 assenze, anche Basic
Il Venezia si prepara alla sfida contro la Lazio, con tanti incerottati fra difesa e centrocampo. Fuori Bella-Kotchap, Franjic e Sverko dietro, out Haps per un problema dell'ultimo minuto sulla fascia, esclusi dai convocati Busio, Basic e Dagasso, oltre ad Adorante.
Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori: Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Lorenzo Berardi, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.