Venezia, i convocati di Stroppa per la Lazio: 8 assenze, anche Basic

18.09.2026 19:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Venezia, i convocati di Stroppa per la Lazio: 8 assenze, anche Basic
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Venezia si prepara alla sfida contro la Lazio, con tanti incerottati fra difesa e centrocampo. Fuori Bella-Kotchap, Franjic e Sverko dietro, out Haps per un problema dell'ultimo minuto sulla fascia, esclusi dai convocati Busio, Basic e Dagasso, oltre ad Adorante. 

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori: Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti: Lorenzo Berardi, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.