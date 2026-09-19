Lazio, Mandas è l'uomo di Gattuso: preferito a Motta e Kepa, ora è inamovibile

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RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas torna dove tutto è iniziato. Il portiere greco ha esordito a marzo 2024 con la maglia della Lazio, anche se non contro il Venezia, sulla panchina biancoceleste c'era Giovanni Martusciello. Un debutto necessario, così come il prosieguo della stagione con Tudor in panchina, a causa dell'infortunio di Ivan Provedel.

Con l'arrivo di Baroni, ci volle un semestre prima che il tecnico decise di puntare su di lui. L'inizio di tutto, quando Mandas conquistò tutto l'ambiente Lazio, è stato proprio al Penzo contro il Venezia, quando salvò i biancocelesti in più occasioni.

Dopo l'ultimo passato in panchina tra Lazio e Bournemouth, Gennaro Gattuso ha scelto di puntare su di lui, riporta Il Messaggero, preferendolo anche a Kepa dell'Arsenal (che era il sogno proibito del primo Sarri) e Motta. Ora è inamovibile.