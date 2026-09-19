Lazio | Venezia, ancora tu: è l'avversario che Belahyane ha affrontato di più
19.09.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Il Venezia è ormai un avversario familiare per Reda Belahyane. Come riporta Il Messaggero, il club lagunare è la squadra che Belahyane ha affrontato più volte in carriera.
Per l'esattezza, il centrocampista lo ha affrontato tre volte in carriera, sempre in Serie A: due con il Verona e una con la Lazio. L’ultima sfida risale proprio al 22 febbraio 2025, quando vestiva già la maglia biancoceleste: al Penzo finì 0-0.
Prima ancora, Belahyane aveva incrociato i lagunari due volte con il Verona: il 4 ottobre 2024 al Bentegodi, nella vittoria per 2-1 dei gialloblù, e il 27 gennaio 2025 al Penzo, nell’1-1 dello scontro salvezza.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.