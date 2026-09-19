DIRETTA PRIMAVERA - Lazio-Juventus 1-1, Eone pareggia i conti

Primavera 1 | 5ª giornata

LAZIO-JUVENTUS 1-1

Sabato 29 settembre, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma)

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Battisti, Landi, Pernaselci, R. Bordon, Montano (46' Canali), Eone, Ferrante, Bagordo (46' Milillo).

A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatto, Zangari, Stornelli, Boccardelli, Avram, Kovac, Mecozzi, Riggi.

All.: Francesco Punzi

JUVENTUS U20: Huli; Sylla, Lopez, Sosna, Vallana, Borasio, Keutgen, Camara, Bamballi, Reynaud, Beydts.

A disp.: Nava, Rigo, Gielen, Bracco, Corigliano, Bellino, Santa Maria, Precupanu, Samb, Brancato, De Brul.

All.: Simone Padoin

Arbitro: sig. Simone Gavini (sez. Aprilia)

Assistenti: sig. Nicola Giancristofaro (sez. Lanciano), sig. Fabio D’Ettorre (sez. Lanciano)

Marcatori: 24' Camara (J), 55' Eone (L)

Ammoniti: 60' Santagostino (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

61' - Landi si crea una grande occasione sulla destra, si guadagna il fondo e la mette in mezzo ma non trova Eone.

60' - Il primo giallo della partita è per Santagostino. Il numero 6 della Lazio ha trattenuto l'avversario lanciato verso l'area di rigore biancoceleste.

57' - Doppio cambio per la Juve: fuori Lopez per Samb e fuori Sosna per Corigliano.

55' - GOOOOOOOOOL! Eone di testa pareggia i conti. Canali crossa dalla destra, l'attaccante biancoceleste stacca in mezzo all'area bianconera e manda la palla nell'angolino alla sinistra di Huli. Parità al Fersini.

54' - Lazio a un passo dal pari. Battisti riceve palla sulla destra e lasci partire un destro che si stampa sulla traversa.

49' - Altro cambio per Punzi: in campo Kovac al posto di Ciucci.

46' - Inizia il secondo tempo al Fersini. Doppio cambio per Punzi: in campo Canali e Milillo al posto di Montano e Bagordo.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Ci prova Sylla da fuori area: Pannozzo respinge in corner.

45' - Ci sarà 1' di recupero.

40' - La Juventus si divora il 2-0. Comellas riceve al centro dell'area piccola ma il suo destro da sottomisura si spegne sul fondo.

34' - Battisti prova la conclusione dal limite dell'area: il suo destro si alza sopra la traversa-

27' - Ancora Pannozzo decisivo. Il portiere della Lazio respinge la conclusione ravvicinata di Keutgen alzando la sfera sopra la trversa.

24' - Gol della Juve. Errore di Bordon nel retropassaggio per Pannozzo: Sosna anticipa il portiere e lo salta, poi serve al centro Camara che di destro gonfia la rete a porta vuota.

19' - Montano sfiora il vantaggio. Su calcio d'angolo l'esterno ci prova al volo sul secondo palo ma il suo tiro viene murato dal difensore avversaroo.

16' - Intervento in due tempi di Pannozzo che interrompe l'azione della Juve.

14' - Miracolo di Pannozzo che salva la Lazio. Sosna si lancia in area di rigore, prova un destro a incrociare ma trova la risposta del portiere biancoceleste.

11' - La Lazio risponde con Eone, ma il suo destro termina lontano dalla porta.

10' - Sosna prova la conclusione da fuori: palla sul fondo.

7' - Partita a buoni ritmi, ma ancora bloccata al Fersini.

1' - Inizia la partita dopo il minuto di silenzio per Sandro Mazzola.

AGGIORNAMENTO 10.50 - Termina il riscaldamento al Mirko Fersini: le squadre rientrano negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO 10.37 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Buongiorno lettori e lettrici de lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio Primavera e Juventus Primavera, quinta giornata del campionato Primavera 1. la squadra di mister Punzi è partita con 3 vittorie nelle prima 4 partite e oggi cercherà di portarsi a quota 12 punti in classifica contro una formazione che, invece, vive un inizio particolarmente difficile, al punto da trovarsi ad appena 2 punti e in ultima posizione.