Lazio, obiettivo clean sheet arduo: il Venezia segna (e non poco)

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio va a caccia del terzo clean sheet stagionale, ma al Penzo non sarà semplice per Mandas mantenere ancora inviolata la porta. Il Venezia, nonostante l’ultimo posto in classifica, ha dimostrato di saper creare occasioni e di avere soluzioni pericolose in fase offensiva.

Come riportato da Il Messaggero, la squadra lagunare ha costruito finora 17 occasioni nitide, riuscendo a trasformarne 8 in gol. Numeri che invitano alla prudenza e che confermano come il Venezia non sia un avversario da sottovalutare.