Bonolis: "Adoro i laziali. Romanisti? All'Olimpico mi lanciarono..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno di Roma-Inter, Paolo Bonolis ha rilasciato un'intervista a Repubblica, parlando del rapporto con i tifosi giallorossi, ma chiamando in causa anche quelli biancocelesti.

Esprimendosi sui primi, ha spiegato: "Li conosco benissimo, il Circo Massimo e quelle cose. Poi bastano due pareggi e si intristiscono". Il conduttore racconta di quando all'Olimpico gli lanciarono una pizzetta rossa, che non lo colpì ma finì direttamente sul volto di un ragazzino nella fila sotto. Poi prosegue: "Mi volto e li vedo. Erano in cinque, tipi davvero poco rassicuranti. E iniziano a urlarmi di tutto, le peggio cose davvero. Non so che mi ha preso, ma mi viene da salire ad affrontarli". Il tutto venne interrotto dall'intervento del servizio d'ordine, che invitò Bonolis a rimettersi al proprio posto.

Nel corso dell'intervista, una battuta anche sui tifosi della Lazio: "Li adoro, il mio autista è super-tifoso. Cioè, io lo pago no? Beh, in auto non c'è mai stato verso di sentire una canzone o un Gr, sempre e solo la radio dei laziali. Ho la collezione di tutto quello che pensano e dicono di Lotito".