Lazio, Frattesi ritrova il Venezia: è stata la sua prima vittima in Serie A

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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è un attaccante in più per Gennaro Gattuso. La sua capacità d'inserimento ha già punito tre avversarie su quattro. Gli è mancato poco per segnare anche nel big match con il Milan: diagonale con il mancino troppo incrociato, non era facile superare Maignan da quella posizione, con lo specchio della porta così ridotto.

Frattesi ci riproverà nell’ultima gara prima della sosta, prima di raggiungere la Nazionale. E il Venezia è un avversario che conosce già bene: come riportato dal Corriere dello Sport, in carriera lo ha già punito con la maglia del Sassuolo, il 23 ottobre 2021, nella vittoria per 3-1 dei neroverdi. Quella fu anche la sua prima rete in Serie A.