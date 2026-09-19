Serie A | Non solo la Lazio, ci sono altre 3 sfide: il programma della giornata

19.09.2026 12:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Serie A | Non solo la Lazio, ci sono altre 3 sfide: il programma della giornata
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Dopo l'anticipo del venerdì, Monza-Sassuolo, prosegue il quinto turno di Serie A con altre quattro sfide. Si partirà già alle 15.00 con Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Il primo confronto sarà tra due squadre reduci da big match: i bianconeri si sono fatti recuperare dall'Inter dopo esser andati in vantaggio, mentre la squadra di Pisacane è riuscita a imporsi sull'Atalanta di Sarri. Per quanto riguarda l'altro match, sarà l'esordio per Palladino sulla panchina rossoblù dopo l'esonero di Tedesco. Affronterà subito il Torino di Ignazio Abate, che ha perso 2-0 nella gara precedente contro la Roma. 

Alle 18.00 toccherà alle due squadre attualmente in cima alla classifica, a punteggio pieno dopo quattro giornate: all'Olimpico si giocherà Roma-Inter. Alle 20.45, infine, toccherà alla Lazio. I biancocelesti di Gattuso - tre vittorie e un pareggio fin qui - proveranno a conquistare i tre punti per chiudere al meglio questa primissima parte di campionato prima della lunga sosta. 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.