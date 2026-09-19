PRIMAVERA - Lazio, finalmente Kovac: esordio con la squadra di Punzi

PRIMAVERA - Nel corso della partita tra Lazio e Juventus, con i bianconeri avanti di un gol, il tecnico biancoceleste Punzi ha mandato in campo Blaz Kovac. Difensocre centrale classe 2009 che a febbraio si era trasferito a Formello per 400.000 euro dal Mura. Arrivato con un grande carico di aspettative per circa 6 mesi non è potuto scendere in campo per problemi burocratici. Il 13 settembre era arrivata la sua prima apparizione con la Lazio Under 18, a distanza di una settimana a dargli fiducia è stato anche Punzi che lo ha scelto per provare a rimontare il risultato al Fersini.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_