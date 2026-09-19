Lazio, Di Canio: "Gattuso onesto, ha dato sprint alla squadra senza illudere i tifosi"

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© foto di Federico De Luca

La partenza della Lazio non ha sorpreso più di tanto Paolo Di Canio che - a margine della Sanremo Padel Experience - ha analizzato gli ingredienti, li ha valutati e li ha messi insieme trovando una spiegazione chiara e convincente: “Gattuso ha pacificato la situazione in maniera netta, schietta, senza paternalismi né pietismi. Quando risponde a Fabiani sugli obiettivi del club dicendo ‘non illudiamo la gente’, non lo fa perché è contro il dirigente, ma perché sa cosa significhi mettere adesso pressione su questi giocatori".

"Sono arrivati da poco, molti sono quasi sconosciuti, ma sono giocatori che vogliono arrivare, che hanno fame e sanno di avere una grande occasione. Adesso non ci sono i tifosi all’Olimpico e credo che per alcuni di loro sia anche strano. Sono arrivati alla Lazio, in un grande club, magari provenendo da realtà molto diverse, e probabilmente immaginavano di trovarsi davanti quarantacinquemila persone e una Curva piena. Invece non hanno ancora potuto vivere tutto questo in casa. Però lo stanno vedendo in trasferta. A Udine, per esempio, sembrava che la Curva fosse stata trasportata lì, con il tifo e le coreografie. E allora un giocatore può anche pensare: ‘Se facciamo bene, magari questi tifosi tornano’. È una sfida in più, oltre a quella del campo: riportare la gente allo stadio”.

“Questi ragazzi hanno tutto l’interesse a farsi vedere, a mettersi in mostra. Devono dimostrare di poter rimanere alla Lazio e magari, un giorno, fare anche un ulteriore salto di qualità, farsi notare in Italia o da qualche grande club internazionale. Quando costruisci una squadra con giocatori di questo tipo, magari qualcuno avrà più carattere e qualcuno meno, qualcuno più personalità e qualcuno meno, ma una cosa la sai: a livello di atteggiamento e di voglia non ti tradiscono. Hanno tutti l’attitudine per stupire guidati da un allenatore che sa metterli in campo”.

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