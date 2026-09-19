Marcolin: "Nessuno si aspettava questo avvio. Oggi la Lazio ha..."

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© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, presente alla Sanremo Padel Experience, ha commentato alcuni temi caldi del momento e della quinta giornata di campionato. A proposito della Lazio, che sarà impegnata questa sera sul campo del Venezia, ha detto: "Nessuno si aspettava questo avvio e teoricamente potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Roma e Inter. Anche se ha detto bene Gattuso: non mettiamo pressione a questa squadra".

"Probabilmente la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova ha dato un senso di appartenenza alla squadra, ha dato un senso di obbligo verso i tifosi. Oggi la Lazio ha voglia di giocare e secondo me ha inciso anche il mercato, perché è stato un buon mercato: sono arrivati giocatori che servivano a Gattuso. Penso a Frattesi, che è un giocatore di inserimento, c'è Pinamonti che ha giocato tanto in Serie A, quindi non è l'ultimo arrivato. E anche Zaccagni, come Taylor, giocano meglio insieme a questi giocatori".

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