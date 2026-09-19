Lazio, Briga in viaggio per Venezia: il messaggio ai tifosi - VIDEO
19.09.2026 13:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Settore ospiti polverizzato al Penzo, così come accaduto a Bologna e Udine anche a Venezia la Lazio avrà il pieno supporto dei propri tifosi (nonostante la capienza ridotta). Tra questi, c'è Mattia Briga che - come si vede nel video - ha lanciato un messaggio a tutti i tifosi. "Ciao ragazzi, forza Lazio", insieme al cantautore anche il suo fedele compagno, Baires.
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