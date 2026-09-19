VIP | Chanel Totti: "Mi piacerebbe diventare mamma. La separazione dei miei difficile"

La prima intervista televisiva della sua vita Chanel Totti ha deciso di affidarla a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è raccontata partendo, inevitabilmente, dalla separazione dei genitori. "Non siamo né la prima e né l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello... <<< CHANEL TOTTI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini