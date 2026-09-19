L'Inter segna il 2-2 contro la Roma. E i laziali esultano al Penzo

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La Lazio si prepara alla quinta giornata di campionato contro il Venezia. Intanto, all'Olimpico, la Roma ospita l'Inter di Chivu. Avanti due volte nel punteggio, i giallorossi di Gasperini si sono fatti riprendere nel secondo tempo dalla doppietta di Lautaro Martinez. Il secondo gol l'ha realizzato intorno all'80', momento in cui gran parte dei tifosi biancocelesti erano già presenti nel settore ospiti del Penzo. Arrivata la notizia della rete dell'argentino, lo spicchio dei laziali ha esultato intonando poi cori contro la Roma. È derby anche a distanza, soprattutto quando si tratta di scontri importanti d'altra classifica.