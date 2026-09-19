Serie A | Roma - Inter, da 2-0 a 2-2: Chivu riprende Gasp e rischia di vincerla
19.09.2026 20:10 di Simone Locusta
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Finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter. La sfida, a detta di molti dal sapore di scudetto, si è conclusa con un equilibrio che ha ben rispecchiato l'andamento dei due tempi.
Il primo è infatti terminato con un 2-0 in favore dei giallorossi, mentre il secondo è iniziato con un lampo di Lautaro Martinez che ha dimezzato le distanze e permesso all'Inter prima di pareggiarla e poi anche di credere fino all'ultimo di poterla ribaltare. E per poco non ci è riuscita.
Un punto a testa per Chivu e Gasperini: Roma e Inter mantengono ilprimato provvisorio a quota 13 punti, in attesa delle restanti partite della quinta giornata di campionato.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.