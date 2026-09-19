Venezia, Kike Perez a Dazn: "Siamo in un momento difficile. Vogliamo fare punti"

Kike Perez, ai microfoni di Dazn, ha parlato così nel pre partita di Venezia - Lazio. Queste le sensazioni sulla sfida: “Abbiamo fatto una settimana di lavoro e sacrificio, oggi è il momento di prendere punti. Siamo in un momento difficile di squadra, ma dobbiamo partire dal presupposto di non prendere gol. Le occasioni arriveranno".

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