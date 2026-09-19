Venezia - Lazio, Mandas neutralizza il primo rigore in Serie A
19.09.2026 21:05 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
È iniziata da pochissimi minuti la sfida tra Venezia e Lazio e i biancocelesti hanno provato già il primo brivido del match. Tutto è partito da un errore di Floriani sul retropassaggio per Mandas, il greco è intervenuto per allontare il pericolo ma ha steso Correia.
Sozza ha assegnato il calcio di rigore, dal dischetto si è presentato Yeboah ma non ha spiazzato l'estremo difensore biancoceleste che ha neutralizzato il penalty. È il primo rigore parato da Mandas in Serie A.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.