Venezia - Lazio, Mandas neutralizza il primo rigore in Serie A

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È iniziata da pochissimi minuti la sfida tra Venezia e Lazio e i biancocelesti hanno provato già il primo brivido del match. Tutto è partito da un errore di Floriani sul retropassaggio per Mandas, il greco è intervenuto per allontare il pericolo ma ha steso Correia.

Sozza ha assegnato il calcio di rigore, dal dischetto si è presentato Yeboah ma non ha spiazzato l'estremo difensore biancoceleste che ha neutralizzato il penalty. È il primo rigore parato da Mandas in Serie A.

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