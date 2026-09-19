Venezia - Lazio, Cruciani in tribuna per sostenere i biancocelesti
19.09.2026 21:12 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Prosegue la protesta dei tifosi, che seguono la squadra solamente in trasferta. Settore ospiti polverizzato a Venezia, la Lazio "gioca in casa" anche al Penzo come accaduto a Bologna e Udine. Ha seguito la squadra ache Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico tifoso biancoceleste che ha preso posto in tribuna.
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