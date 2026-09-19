Venezia - Lazio, Zaccagni la sblocca e mette fine al digiuno

La Lazio ha sbloccato la sfida al Penzo, su calcio di rigore. Penalty conquistato da Taylor che ha subito fallo da Yeboha, sul dischetto si è presentato Zaccagni che è stato infallibile dagli undici metri.

Il capitano biancoceleste ha spiazzato Stankovic interrompendo un digiuno che durava da 10 mesi. Un gol pesantissimo per lui, e anche per la squadra, arrivato nel giorno della presenza numero 190 con l'aquila sul petto.

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