Lazio, settore ospiti ridotto a Venezia: l'abbraccio dei tifosi alla squadra

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

Sempre in trasferta, a meno di restrizioni. Una c'è già stata, a Venezia. Settore ospiti dimezzato, da mille a cinquecento. Nonostante questo, i laziali hanno risposto presente polverizzando in pochi minuti i biglietti messi a disposizione. Il Penzo è quindi colorato anche di biancoceleste, come già successo nelle prime uscite fuori casa a Bologna e a Udine. E sarà così per tutto il resto della stagione. L'Olimpico invece rimarrà quasi interamente blu, il colore dei seggiolini senza persone presenti.

È ciò che prevede la contestazione dei tifosi della Lazio contro la società e il presidente Lotito: assenti in massa in Curva Nord (e non solo), sempre presenti fuori dal raccordo. Il gruppo di laziali (poco più di cinquecento, qualcuno anche in altri settori) ha prima aspettato l'arrivo dei giocatori al Penzo, dopo di che ha fatto il suo ingresso nell'impianto. A Venezia non mancano ovviamente i cori di protesta contro l'attuale gestione, oltre al sostegno per la squadra già a partire dal riscaldamento. È un altro bagno d'amore, rigorosamente lontano dall'Olimpico.