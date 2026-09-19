Venezia, Kike Perez a Sky: "Settimana diversa. Pronti a sfidare la Lazio"
19.09.2026 20:36 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Kike Perez, scelto da Stroppa nella formazione titolare anti-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky per una veloce battuta a qualche minuto dal fischio d'inizio dell'impegno del suo Venezia. Ecco le parole del calciatore:
“Un momento difficile, però abbiamo fatto una settimana diversa. Sono contenta del lavoro e del sacrificio. Siamo pronti di affrontare questa partita”.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.