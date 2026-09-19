Marchionni spiega: "Lotito controlla sempre quello che fa la Reggina"

Prima della gara contro la Vigor Lamezia, l'allenatore della Reggina Marco Marchionni è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a presentare la partita, il tecnico ha parlato anche di Lotito, presidente della Lazio e proprietario del club amaranto. Di seguito le sue parole: "Lotito controlla sempre quello che fa la Reggina e vi posso dire che lo fa anche durante la settimana, non solo quando si gioca. Pur essendo a distanza è vigile ed è contento di quello che stiamo facendo. Lui ha costruito una squadra per vincere e i ragazzi stanno rispondendo anche se siamo solo alla terza gara".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03