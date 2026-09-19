Caos FIGC, Malagò si difende: "Sono io la vittima..."

Fonte: ANSA

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(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Oggi sono sotto attacco. Da cosa? Per una procedura elettorale, di cui non solo non sono colpevole, ma sono vittima". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante il panel "una generazione senza mondiale" di Fenix a Roma. "Ora c'è il problema del tesseramento e lo dico davanti al ministro Abodi che ascolta in collegamento - ha aggiunto -. Sono l'unico presidente italiano della Figc ad aver vinto un torneo di calcio a 5, per 12 anni sono stato presidente Coni e sono l'unico membro individuale del Cio. Ma ora il problema improvvisamente sarebbe che un signore dice che non ci sia il tesseramento". E poi ancora: "Ho sempre rispettato Giorgia Meloni e l'ho sempre apprezzata quando non aveva anche questo consenso. Lei diceva sempre "lasciate decidere cosa vuole la gente". E allora dico: è giusto che una persona eletta con quasi il 70% abbiamo questo tipo di problemi?". (ANSA).