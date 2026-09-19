Lazio, Gattuso a Sky: "In campo con umiltà. Noslin invece di Pinamonti? Vi spiego"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Gattuso, nel pre-gara di Venezia-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky, partendo da un doveroso pensiero a Mazzola: "Un ricordo a Sandro Mazzola, un pezzo di storia che se ne va. Condoglianze alla sua famiglia".

Poi sul match: "Non dobbiamo peccare di presunzione, abbiamo preparato bene la partita e visto l'avversario, il Venezia meritava qualcosa in più, ha giocatori che possono metterci in difficoltà. Dobbiamo avere l'umiltà di tenere bene il campo, stare sul pezzo con grande mentalità. Partite facili non esistono più. Dobbiamo riprettare l'avversario.

Bello sentire la pressione del risultato? Quando alleni la Lazio, hai sempre la pressione del risultato. Noi non dobbiamo guardare classifiche, risultati degli altri. Dobbiamo pensare a creare la nostra mentalità, il nostro dna che è quello di non mollare mai, di giocare in un determinato modo, non subire l'evento, stare sempre in partita.

Noslin? Ci dà profondità, ci dà freschezza fisica. In questo momento abbiamo bisogno di questo, ma non solo da lui, da tutta la squadra. Pinamonti ha fatto poco, aveva chesto al club la cessone, ha lavorato a bassissima intensità. Per noi è un giocatore importante, con i cinque cambi hai sempre la possibilità di avere giocatori che possono cambiare la partita. Va bene così".