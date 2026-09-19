Venezia, Stroppa a Sky: "Lazio? Ne conosciamo la forza. Ecco come l'argineremo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Stroppa ha parlato della partita contro la Lazio, che inizierà solamente tra qualche minuto allo stadio Penzo. Ecco le sue parole:

"Juan Jesus? Sicuramente è un campione di mentalità, ha la capacità di trasferire quella che è la sua esperienza. Farlo giocare ora è un po' una forzatura, perché in questo momento abbiamo tante assenze, ma ne abbiamo bisogno. Spero non si faccia male e che possa far bene, la scorsa volta quando è entrato in campo si è visto quanto può dare".

"Come si argina la Lazio? L'abbiamo preparare cercando di cambiare un po' il focus. Dobbiamo aiutarci, raddoppiare, soprattutto nelle zone del campo dove la Lazio ha qualità, come sugli esterni d'attacco".

Più equilibrio o coraggio? Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. Conosciamo la forza della Lazio. Mi auguro di poter approfittare di quanto ci concederanno. Le assenze sono tante, siamo un po' alla rincorsa nonostante le prestazioni siano state buone, dobbiamo dare di più. Il lavoro ci deve dare l'equilibrio di poter fare la partita anche in modo diverso".