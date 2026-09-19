RIVIVI DIRETTA - Venezia-Lazio 0-2, biancocelesti in cima alla classifica
Serie A Enilive | 5ª giornata
Lunedì 19 settembre 2026, ore 20:45
Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia
VENEZIA-LAZIO 0-2
VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason (73' Fanne), Sohm, Correia; Yeboah (86' Fernandez), Adams (73' Rrahmani).
A disposizione: Montipò, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Gomes.
Allenatore: Giovanni Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (76' Lazzari), Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares (84' Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (76' Gudmundsson); Cancellieri, Noslin (76' Pinamonti), Zaccagni (86' Isaksen).
A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Cataldi, Farcomeni, Serra.
Allenatore: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno); Assistenti: Berciglia - Zingarelli; IV ufficiale: Bonacina; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Piccinini
Marcatori: 52' Zaccagni (L), Noslin (L)
Ammoniti: 29' Kike Perez (V), 59' Juan Jesus (V), 75' Correia (V), 90' Fernandez (V), 90''+1' Schingtienne (V), 90'+2' Moreno (V)
Espulsi:
SECONDO TEMPO
90'+3' - E' FINITA!!! LA LAZIO VINCE ANCHE CONTRO IL VENEZIA! La Lazio sale in cima alla classifica chiudendo con 13 punti dopo 5 giornate: è la prima volta nella sua storia.
90'+2' - Giallo anche per Moreno: gomito alto su Isaksen.
90'+1' - Ammonito Schingtienne per un fallo su Pedraza al limite dell'area.
90' - Ci saranno 3' di recupero.
90' - Ammonito anche Fernandez.
86' - Stroppa manda in campo Fernandez per Yeboah.
86' - Isaksen prende il posto di Zaccagni.
84' - Lazzari sfiora il terzo gol. Il terzino ha provato il tiro da fuori da fuori con la palla che è uscita di poco alla destra di Stankovic.
84' - In campo Pedraza per Tavares.
76' - Primi tre cambi per Gattuso: Pinamonti, Gudmundsson e Lazzari prendono il posto di Noslin, Taylor e Floriani.
76' - Cambia ancora Stroppa: Sagrado prende il posto di Correia.
75' - Ammonito anche Correia per un intervento duro su Cancellieri.
73' - Doppio cambio per il Venezia: fuori Adams per Rrahmani e fuori Helgason per Fanne.
71' - Adams al limite dell'area calcia in porta: Mandas blocca.
64' -Tentativo di Adams dal limite: palla fuori.
63' - Ancora Noslin di testa impensierisce il Venezia. L'attaccante olandese gira di testa un calcio di punizione di Tavares: palla fuori di poco.
60' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! TIJJANIIIIII! La Lazio raddoppia con Noslin! Il centravanti olandese raddoppia di testa su cross di Nuno Tavares.
59' - Ammonito Juan Jesus per proteste.
55' - Belahyane sfiora il raddoppio. Il centrocampista marocchino scambia con Noslin, poi con il destro interno cerca l'angolo alto ma la palla esce di poco.
53' - Ci prova Correia di prima dopo una respinta di Sutalo, la palla finisce altissima sopra la traversa.
52' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ZACCAGNI NON SBAGLIA! Il capitano della Lazio incrocia e alza la palla sotto il sette. Stankovic intuisce ma non basta.
49' - Calcio di rigore per la Lazio! Yeboah stende Taylor in area e Sozza indica il dischetto.
47' - Cross insidioso di Taylor, servito in area di Zaccagni, la palla passa tutta l'area senza trovare nessun compagno.
46' - Inizia il secondo tempo al Penzo.
PRIMO TEMPO
45' - Termina il primo tempo al Penzo.
42' - Cancellieri sfiora l'eurogol. L'esterno si accentra e dalla distanza prova il mancino che sfiora l'incrocio dei pali.
39' - Tentativo da fuori di Taylor, palla che termine fuori di poco.
38' - Mandas chiamato ancora a intervenire. Questa volta è Hainaut a provare il mancino da fuori, il portiere della Lazio risponde ancora presente.
33' - Mandas fa un'altra grande parata su Adams. Il portiere sventa il contropiede del Venezia e spedisce la conclusione dell'ex Siviglia in calcio d'angolo.
32' - La Lazio prova a farsi vedere dalle parti di Stankovic, la palla arriva sul piede di Frattesi che non riesce a trovare il tiro.
29' - Ammonito Kike Perez per un intervento in ritardo su Frattesi.
27' - Tiro di Yeboah che sibila alla destra del palo di Mandas.
26' - Ancora Mandas decisivo. Sohm riceve al limite dell'area e prova la conlusione al volo ma trova una grande opposizione di Mandas.
19' - La Lazio vicina al vantaggio. Tavares riceve sul fondo, la mette in mezzo ma non trova nessun compagno. Sulla respinta ci prova Taylor che viene murato.
17' - HA PARATO MANDAS! Il portiere greco intercetta la conclusione a incrociare di Yeboah e respinge la sfera.
15' - Rigore per il Venezia. Errore di Floriani sul retropassaggio per Mandas, il portiere greco cerca di intervenire ma stende Correia.
9' - Tiro di Adams dalla lunga distanza bloccato da Mandas.
4' - Zaccagni ci prova su punizione, palla che sfiora il palo alla sinistra di Stankovic.
1' - Fischio d'inizio: palla alla Lazio.
AGGIORNAMENTO 20.44 - Minuto di silenzio per Sandro Mazzola.
AGGIORNAMENTO 20.36 - Termina il riscaldamento: le squadre fanno rientro negli spogliatoi.
AGGIORNAMENTO 20.22 - Squadre in campo per il riscaldamento. Nel pre-partita ha parlato Matteo Cancellieri ai microfoni di LSC. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)
Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Lazio, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27, in programma alle 20.45 presso lo Stadio Pier Luigi Penzo. La squadra di Gennaro Gattuso proverà ad arrivare alla sosta con la quarta vittoria in cinque partite che, eventualemnte, gli permetterebbe di mentenere l'imbattibilità e restare nella parte alta della classifica. Dall'altra pare i lagunari cercheranno la prima vittoria con il futuro di Stroppa che si deciderà in questi novanta minuti.