Atalanta, Sarri cita la Lazio: "Aveva già intrapreso un percorso..."

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Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro la Juventus, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha citato la Lazio parlando del lavoro che sta svolgendo sulla difesa. Di seguito le sue parole: "L'Atalanta concede tanti tiri? Era una situazione diversa rispetto alla Lazio visto che aveva già intrapreso un percorso. La fase difensiva fino all'ultima partita è stata bassa, troppo passiva e la situazione è abbastanza evidente. Non buone letture però il baricentro era molto più alto. Su Kossounou niente da gestire, gioca Kristensen".