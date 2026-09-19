Lazio, Gattuso a Dazn: "Non sottovalutiamo il Venezia". E su Roma - Inter...

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A pochissimi minuti dal calcio d'inizio di Venezia - Lazio ai microfoni di Dazn è intervenuto Gennaro Gattuso. Queste le parole del mister biancoceleste: "Tanta umiltà, è un campo difficile. È una buona squadra, hanno cambiato tanto e hanno giocatori forti. Non bisogna commettere l’errore di sottovalutarli. Roma - Inter input in più? Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra, dobbiamo rimanere umili e pensare partita per partita. Sarà difficile, giochiamo con una squadra che ha raccolto poco di quello che ha seminato in campo. Mazzola? Ho sbagliato prima a non prendere parola, una leggenda con una tecnica immensa. L’ho conosciuto e anche se era una bandiera dell’Inter c’è tantissimo rispetto. Condoglianze alla famiglia, un bellissimo ricordo”.

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