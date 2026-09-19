Venezia - Lazio, Mandas da urlo: è lui l'MVP del match!
19.09.2026 22:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Torna a vincere la Lazio di Gattuso una gara difficile e sporca contro il Venezia. Un primo tempo difficile per i biancocelesti che sono riusciti a sbloccare il match nella ripresa grazie al rigore di Zaccagni e al gol di Noslin.
Un altro assoluto protagonista della serara è Mandas, non solo per il rigore parato nel primo tempo ma per la prestazione davvero impressionante per tutto il match. Porprio per questo non poteva che essere lui l'MVP del match.
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