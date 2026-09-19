La Lazio soffre, vince ed è prima: Zaccagni e Noslin stendono il Venezia

La Lazio vince 2-0 a Venezia grazie al rigore di Zaccagni e al colpo di testa di Noslin su assist di Tavares: biancocelesti primi in classifica

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio arriva alla sosta per le nazionali in testa alla classifica. Il primato è in coabitazione con Inter e Roma, può arrivare l’aggancio del Como, in ogni caso la quarta vittoria e i 13 punti in cinque partite parlano di una partenza lanciata della squadra di Gattuso. Eppure a Venezia i biancocelesti hanno sofferto e parecchio, soprattutto nel primo tempo, con un Mandas versione superman, a più riprese salvatore della patria. Nella ripresa il rigore di Zaccagni e il colpo di testa di Noslin, su splendido traversone di Tavares, regalano una vittoria preziosa, probabilmente da grande squadra, che sa soffrire quando tira una brutta aria e colpisce appena ne ha la possibilità.

LE SCELTE DI GATTUSO - Conferma per la squadra che ha iniziato la partita sabato scorso contro il Milan. Davanti a Mandas, Floriani Mussolini e Tavares sono i terzini, Sutalo e Provstgaard compongono la coppia centrale. Belahyane ha ancora le redini del gioco a centrocampo, Frattesi e Taylor ai suoi lati. Davanti Noslin preferito a Pinamonti da centravanti, Cancellieri e Zaccagni ali.

MANDAS MAIUSCOLO - La Lazio parte bene, Zaccagni ci prova su punizione e sfiora l’angolo alla sinistra di Stankovic. Zaccagni infila Hainault sulla verticale di Tavares, Juan Jesus anticipa Frattesi sul cross. Al 15’ Floriani Mussolini sbaglia il retropassaggio di testa per Mandas, Correia anticipa il portiere greco e viene steso, calcio di rigore. Mandas ipnotizza Yeboah e respinge. Sul calcio d’angolo palla bassa dietro per Helgason, conclusione alta. Taylor vede Tavares alle spalle di Schingtienne, il portoghese mette la palla dentro rasoterra, respinge la difesa del Venezia, Taylor arriva alla conclusione, si immola Sohm e salva la sua porta. Su calcio d’angolo della squadra di Stroppa, Mandas si fa sfuggire la palla, salvata poi da Tavares su Yeboah, poi respinge una gran botta di Sohm. Sull’azione successiva Kike Perez mette in mezzo una palla invitante su cui non arriva nessuno. Ancora Venezia, Sutalo in spaccata toglie la sfera aa Adams all’interno dell’area. Il primo ammonito è Kike Perez per un’entrata pericolosa ai danni di Frattesi. Zaccagni vede Cancellieri da solo dalla parte opposta, servizio per Frattesi, che non riesce né a calciare, né a servire dietro Taylor. Ripartenza del Venezia, Adams lanciato in area viene fermato ancora da un grande intervento di Mandas. Ci prova Hainault con un diagonale, per l’ennesima volta respinge Mandas. Tiro velleitario di Taylor, Stankovic controlla in sicurezza. Cancellieri salta Correia e prova il tiro a giro sul secondo palo, fuori non di molto. Il primo tempo finisce a reti bianche.

UNO DUE ZACCAGNI NOSLIN - Partono un po’ meglio i biancocelesti, Zaccagni vede l’inserimento di Taylor e lo serve, cross basso in mezzo su cui non arriva nessuno. Cancellieri salta Moreno e si allunga la palla, viene toccato da Juan Juses, ma per Sozza non c’è rigore. Al 50’, nell’azione successiva, Yeboah stende Taylor e stavolta l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Zaccagni non sbaglia, Lazio in vantaggio. Scambio tra Belahyane e Noslin, il centrocampista arriva alla conclusione, fuori di poco. Juan Jesus ammonito per aver chiesto il cartellino per Tavares. Al 60’ grande azione a sinistra, Zaccagni serve in sovrapposizione Tavares, cross perfetto per Noslin che di testa batte Stankovic. Raddoppio della Lazio. Yeboah ci prova su punizione dal limite, respinge la barriera. Bella discesa di Floriani Mussolini in campo aperto, il terzino si allarga troppo e il Venezia libera sul suo cross. Lanciato in profondità Adams, Belahyane lo limita e ne esce un tiro facilmente bloccato da Mandas. Nel Venezia dentro Rrahmani e Fanne per Helgason e Adams. Tavares perde palla in costruzione, Yeboah serve Fanne che in qualche modo viene fermato da Sutalo. Ammonito Correia per aver steso Cancellieri. Altra sostituzione per Stroppa, Sagrado per Correia. Sul calcio d’angolo di Kike Perez, Moren si ritrova a concludere dall’interno dell’area ma colpisce un compagno di squadra. Gattuso opera un triplo cambio, entrano Lazzari, Gudmundsson e Pinamonti, per Floriani Mussolini, Taylor e Noslin. Pericoloso cross di Hainault, deviato da Tavares e bloccato da Mandas. Pedraza rileva un esausto Tavares. Lazzari fa partire un diagonale che esce veramente di pochissimo. Nella Lazio entra Isaksen per Zaccagni, nel Venezia Fernandez per Yeboah. Giallo per Fernandez che trattiene alle spalle Cancellieri, poi per Schingtienne che abbatte Pedraza lanciato e per Moreno che colpisce al petto Isaksen per fermare la sua avanzata. Nel recupero non succede nulla, vince la Lazio 2-0 e sale al primo posto.