Lazio, la vittoria contro il Venezia vale un importante record in Serie A
19.09.2026 22:46 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Torna a vincere la Lazio di Gattuso che, dopo il pari contro il Milan, batte il Venezia imponendosi per 0-2 con le reti di Zaccagni su rigore e di Noslin. 13 i punti in classifica per il biancocelesti che in queste prime cinque giornate hanno conquistato quattro vittorie e un pareggio.
Come riportato da Opta la Lazio ha guadagnato 13 punti dopo 5 gare stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre).
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