Venezia, Stroppa a Dazn: "La Lazio è tra le più in forma, mi spiace che..."

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L'analisi di Giovanni Stroppa, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro la Lazio: “Mi spiace che non siamo riusciti a fare gol, dovevamo gestire meglio gli episodi, abbiamo subito un rigore e potevamo fare meglio sul secondo gol. Abbiamo fatto una partita straordinaria contro una Lazio che è tra le più in forma del campionato. Sono assolutamente orgoglioso della squadra”.

“Qua è un lavoro che viene fatto tutti insieme, ci sono assenze importanti oltre a Busio c’è Basic che doveva essere una pedina molto importante. Dietro abbiamo rincorso giocatori in condizione, ma sono in ritardo alcuni. Il modo di calciare in porta e la ripetitività di farlo, è lavoro e qualità migliore durante gli allenamenti. Durante la sosta potremmo avere la possibilità di recuperare giocatori importanti, non credo ci sia altra strada. Sono orgoglioso di come lavora la squadra, non può andare cosi. Juan Jesus prende gol non perché è fuori condizione, ma è di mestiere. Succede. Non volevo che andassero avanti a discutere e ho tagliato corto decidendo di farlo tirare a Yeboah, forse ho sbagliato anche lì”.

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