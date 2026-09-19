Venezia - Lazio, Cucchi entusiasta: "Un piccolo capolavoro!"
19.09.2026 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Una pausa per le Nazionali che la Lazio vivrà da prima in classifica insieme a Inter e Roma. La squadra di Gattuso espugna il Penzo e si impone sul Venezia con le reti di Zaccagni su rigore e di Noslin.
Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Lazio alla quarta vittoria su cinque partite. A Venezia brilla Mandas ma nel secondo tempo i biancocelesti si aggiudicano la partita con un gioco concreto. Lazio prima con Roma ed Inter. Un piccolo capolavoro".
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