Lazio, Giaccherini: "Mi sorprende non vedere Zaccagni in Nazionale". E ai tifosi dice...

Giaccherini, opinionista a Vamos su Dazn, ha commentato la vittoria della Lazio sul Venezia esprimendo anche le sue perplessità sulla mancata convocazione di Zaccagni in Nazionale. Le sue parole: "Rivincita di gattuso? Si, una bella rivincita. La Lazio ha sofferto, è stata anche fortunata. Un grande Mandaas, ma poi devi anche saper stare nella sofferenza e sfruttare quando hai le possibilità di capitalizzare. Sono stati convocati giocatori come Cambiaghi, Raspadori. Zaccagni è tirato a lucido, mi sorprende non vederlo".

"Se fossi il tifoso della Lazio certo che dovrei sognare, la vivrei alla giornata e con entusiasmo senza fare voli pindarici. Guarderei partita dopo partita, c’è da divertirsi".

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