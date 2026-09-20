FORMELLO - Lazio, ora la sosta. Gattuso ne perde otto: il programma

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Prime cinque giornate in archivio. La Lazio arriva alla pausa per le nazionali come meglio non poteva: quattro vittorie e un pareggio, subìto in rimonta contro il Milan. Attualmente la squadra di Gattuso è prima insieme a Roma e Inter (13 punti), aspettando la partita del Como. Adesso ci sarà la sosta 'allargata' di tre settimane: mai stata così lunga.

I biancocelesti torneranno in campo l'11 ottobre contro il Monza all'Olimpico. Prima però si godranno cinque giorni di riposo, con ben otto giocatori che partiranno con le rispettive nazionali. Si tratta di Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Taylor, Frattesi, Gudmundsson e Isaksen, che lasceranno subito la Capitale e rientreranno una volta terminati i loro impegni.

Durante questi giorni ci saranno due amichevoli, entrambe a Formello: una domenica prossima contro l'Arezzo e poi un'altra nel weekend successivo. Dopo la sosta Gattuso ritroverà gli infortunati rimasti, ovvero Marusic, Dele-Bashiru e Rovella. Cataldi è già tornato tra i convocati, sfrutterà la pausa per migliorare il suo stato di forma. A Venezia c'era anche Doekhi, operato una settimana fa alla mano sinistra. Si allena regolarmente grazie all'utilizzo di un tutore.