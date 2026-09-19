IL TABELLINO di Venezia-Lazio 0-2

19.09.2026 22:42 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Venezia-Lazio 0-2

Serie A Enilive | 5ª giornata

Lunedì 19 settembre 2026, ore 20:45

Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia

VENEZIA-LAZIO 0-2

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason (73' Fanne), Sohm, Correia; Yeboah (86' Fernandez), Adams (73' Rrahmani). 

A disposizione: Montipò, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Gomes.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (76' Lazzari), Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares (84' Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (76' Gudmundsson); Cancellieri, Noslin (76' Pinamonti), Zaccagni (86' Isaksen).

A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Cataldi, Farcomeni, Serra.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Simone Sozza  (sez. Seregno); Assistenti: Berciglia - Zingarelli;  IV ufficiale: Bonacina; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Piccinini

Marcatori: 52' Zaccagni (L), Noslin (L)

Ammoniti: 29' Kike Perez (V), 59' Juan Jesus (V), 75' Correia (V), 90' Fernandez (V), 90''+1' Schingtienne (V), 90'+2' Moreno (V)

Espulsi

Recuperi: 1' pt, 3' pt

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.