IL TABELLINO di Venezia-Lazio 0-2
Serie A Enilive | 5ª giornata
Lunedì 19 settembre 2026, ore 20:45
Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia
VENEZIA-LAZIO 0-2
VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason (73' Fanne), Sohm, Correia; Yeboah (86' Fernandez), Adams (73' Rrahmani).
A disposizione: Montipò, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Gomes.
Allenatore: Giovanni Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (76' Lazzari), Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares (84' Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (76' Gudmundsson); Cancellieri, Noslin (76' Pinamonti), Zaccagni (86' Isaksen).
A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Cataldi, Farcomeni, Serra.
Allenatore: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno); Assistenti: Berciglia - Zingarelli; IV ufficiale: Bonacina; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Piccinini
Marcatori: 52' Zaccagni (L), Noslin (L)
Ammoniti: 29' Kike Perez (V), 59' Juan Jesus (V), 75' Correia (V), 90' Fernandez (V), 90''+1' Schingtienne (V), 90'+2' Moreno (V)
Espulsi:
Recuperi: 1' pt, 3' pt