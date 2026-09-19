Lazio, Zaccagni a Sky: "Ecco in cosa mi ha sorpreso questa squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il capitano Mattia Zaccagni, marcatore insieme a Noslin di Venezia-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare la vittoria. Ecco le sue parole, a partire da un commento sul gol, che mancava da ben dieci mesi:

“Il gol? Mi serviva, lo sentivo nell’aria. Sono contento per questa vittoria, c’è da fare i complimenti al Venezia, ci ha messo in difficoltà. Siamo rimasti uniti, siamo rimasti compatti. Buonissimo risultato. Classifica? È presto per parlare, adesso c’è questa sosta, riposiamo un attimo e poi ripartiamo più forti di prima. Cosa mi ha sorpreso di questo avvio? La positività che abbiamo dentro, la felicità che abbiamo di allenarci, far fatica, nonostante ci sia una situazione difficile da sopportare".