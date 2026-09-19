Lazio, Venezia speciale per Lazzari: sono 250 presenze in biancoceleste - FT

19.09.2026 22:50 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Venezia speciale per Lazzari: sono 250 presenze in biancoceleste - FT
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Una serata da ricordate quella del Penzo per la Lazio di Gattuso. I biancocelesti vincono una gara ostica e difficile contro un avversario capace, soprattutto nel primo tempo, di mettere in difficoltà Zaccagni e compagni. 

Non solo la vittoria, grazie al gol del capitano su rigore e al 2-0 di Noslin, per Lazzari quella di Venezia resterà una notte speciale visto che, entrato in campo nella ripresa, ha raggiunto l'importante traguardo delle 250 presenze con l'aquila sul petto.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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