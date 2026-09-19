Lazio, Venezia speciale per Lazzari: sono 250 presenze in biancoceleste - FT
19.09.2026 22:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una serata da ricordate quella del Penzo per la Lazio di Gattuso. I biancocelesti vincono una gara ostica e difficile contro un avversario capace, soprattutto nel primo tempo, di mettere in difficoltà Zaccagni e compagni.
Non solo la vittoria, grazie al gol del capitano su rigore e al 2-0 di Noslin, per Lazzari quella di Venezia resterà una notte speciale visto che, entrato in campo nella ripresa, ha raggiunto l'importante traguardo delle 250 presenze con l'aquila sul petto.
250 volte con noi 🩵— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2026
Manuel Lazzari ✍️ pic.twitter.com/tGCesaw7ED
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